Облвласти вводят штрафы за отсутствие информации о вырубке деревьев

В областную Думу внесен законопроект о внесении изменений в областной кодекс об административных правонарушениях в части вырубки зеленых насаждений. В частности вводятся санкции за вырубку деревьев без размещения информации о вырубке в месте проведения работу, за не размещение муниципалитетами вовремя информации о выдаче разрешений на вырубку в интернете, за своевременное не уведомление областных властей муниципалитета о выдаче порубочных билетов, а также за несоблюдение требований к проведению компенсационного озеленения. Законопроект внесен губернатором Антоном Алихановым и опубликован на сайте областного правительства.



Проведение вырубки без размещения информации на месте проведения работ будет стоить частным лицам 1-3 тыс. руб., юридическим лицам — 5-10 тыс. руб.

За несвоевременную публикацию информации о выдаче разрешений на вырубку муниципальных чиновников предлагается наказывать на 3-5 тыс. руб.

Самый большой штраф вводится для юрлиц, не соблюдающих правила компенсационного озеленения. Он составляет от 100 до 300 тыс. руб. Если же нарушителем является физическое лицо, то ему придется заплатить 3-5 тыс. руб.