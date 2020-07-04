Минувшее полугодие в России стало самым теплым с начала наблюдений

Минувшее полугодие в России стало самым теплым с начала наблюдений
Виталий Невар / Новый Калининград

Первые шесть месяцев этого года на территории России были самыми теплыми за весь период инструментальных метеонаблюдений в стране с 1891 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Оказалось, что средняя температура в России за шесть месяцев 2020 года — самая высокая за 130 лет метеорологической летописи, за весь период инструментальных наблюдений с 1891 года», — сказал он.

Значительный вклад в рекорд внесли значения экстремально теплых зимних месяцев. Вильфанд напомнил, что средняя температура января в России была выше нормы на 10-11 градусов.

Минувший июнь стал одним из самых теплых в целом на Северном полушарии, разделив рекорд сразу с двумя июнями 2016 и 2019 года.

Экстремально тепло было на севере Якутии и Красноярского края — там средние температуры превышали норму на 8-9 градусов.


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