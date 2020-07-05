Российским регионам пообещали аномальную жару

Специалисты Гидрометцентра предупредили об аномальной жаре в ряде российских регионов с 5 по 7 июля. Об этом в воскресенье, 5 июля, пишет «Коммерсант».



Так в Саратовской области с 5 по 7 июля ожидается до 40°С, в Ростовской — 40—41°С, Астраханской — 40—42°С, Калмыкии — 42—43°С. В Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях температура воздуха будет подниматься до 35—40°С. Также сильная жара прогнозируется в Адыгее, Краснодарском (до 39°С), Ставропольском (до 40°С) краях, в Волгоградской области (40—42°С), Кабардино-Балкарии, Северной Осетии (до 38°С).

«Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность в Башкортостане, Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, Челябинской, Курганской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края, Чукотском автономном округе», — отмечают в Гидрометцентре.