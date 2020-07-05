В Калининградской области ожидается прохладная рабочая неделя

В Калининградской области ожидается прохладная рабочая неделя
Виталий Невар / Новый Калининград

Погода на предстоящей рабочей неделе в Калининградской области будет относительно прохладной. Об этом свидетельствуют данные гидрометеорологических служб.

По данным Гидрометцентра России, в понедельник в Калининграде температура воздуха поднимется до 23 градусов, после чего похолодает до +20 во вторник и +21 в среду и четверг. В пятницу будет на один градус теплее. В течение всей недели будет преимущественно облачно, возможны дожди.

Калининградский центр по гидрометеорологии прогнозирует понижение температуры воздуха днем до +18 градусов начиная со вторника.

Прогноз погоды на «Новом Калининграде» обещает прохладную походу с дневными температурами в 17-19 градусов в течение всей недели вплоть до пятницы, когда температура воздуха прогреется выше 20 градусов по Цельсию. Атмосферное давление будет близким к норме. 

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