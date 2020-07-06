Исследование: свыше 13% калининградцев находятся за чертой бедности

Статистика показывает, что по итогам 2019 года в Калининградской области находится за чертой бедности 13,7% жителей. Среди субъектов РФ по доходам населения регион занимает 54-е место. Соответствующее исследование подготовили эксперты РИА Рейтинг на основе данных Росстата.

К категории населения, которое находится за чертой бедности, специалисты отнесли жителей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума. Авторы исследования также установили, какое количество людей находится «за чертой крайней бедности», то есть получает меньше половины прожиточного минимума: в Калининградской области таких 1,6%.

«Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга занимает Москва. На последних позициях находятся Калмыкия, Горный Алтай и Тыва», — отмечается в публикации по итогам исследования. В среднем по России за чертой бедности, по данным экспертов, находится 12,3% населения.