Балтфлот решили усилить шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»

Балтфлот решили усилить шестью кораблями «Каракурт» с «Калибрами» и «Панцирями»
Корабль проекта 22800 «Каракурт». Фото: function.mil.ru
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Балтийский флот планируют усилить серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракурт». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова.

«Корабельный состав Балтийского флота находится на этапе оснащения кораблями новых поколений. В ближнесрочной перспективе надводная составляющая Балтийского флота пополнится серией из шести малых ракетных кораблей проекта 22800, построенных на предприятии «Пелла». Четыре из них будут нести на своём борту морской вариант комплекса «Панцирь», — заявил Евменов.

Он отметил, что первым кораблём проекта 22800, оснащённым комплексом «Панцирь», стал МРК «Одинцово». Его госиспытания в полигонах Балтфлота начались 30 июня.

По данным военного ведомства, МРК «Одинцово» — первый корабль проекта 22800, оснащённый зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М» — морским вариантом зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С». Он предназначен для выполнения задач в морской зоне в составе отрядов и группировок боевых кораблей, а также одиночно. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет «Калибр-НК» или «Оникс».

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