Умер итальянский композитор Эннио Морриконе

Итальянский композитор Эннио Морриконе умер в больнице в Риме из-за осложнений после падения. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на La Republica.

По сведениям СМИ, несколько дней назад он сломал бедренную кость. Композитору был 91 год.

Эннио Морриконе родился в 1928 году в Риме, учился в консерватории Санта-Сесилия и получил диплом сразу по трём классам — трубы, инструментовки и композиции. Писать музыку для кинематографа и делать аранжировки он начал в 33 года.

Морриконе — обладатель двух премий «Оскар». В 2007 году он получил премию за выдающиеся заслуги в кинематографе, а в 2016-м — за лучшую музыку к фильму «Омерзительная восьмёрка». Композитор трижды становился лауреатом «Золотого глобуса» и шесть раз — лауреатом премии BAFTA.