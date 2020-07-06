У двух учителей, которые должны были принимать ЕГЭ, нашли коронавирус

У двух учителей, которые должны были принимать ЕГЭ, нашли коронавирус
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: У одного из заболевших коронавирусом за сутки — тяжелая форма пневмонии
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Коронавирус обнаружили у двух преподавателей, которые должны были работать на пунктах сдачи ЕГЭ в регионе. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 6 июня, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

В штабе отметили, что коронавирус был обнаружен у них при обязательной проверке перед работой на пунктах сдачи экзамена. «Определен круг их контактов, все они отстранены от работы, находятся под медицинским наблюдением в условиях изоляции на дому», — говорится в сообщении штаба.

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