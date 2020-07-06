В Калининграде после проверки прокуратуры сняли с линии 27 автобусов

Прокуратура Московского района Калининграда провела проверки перевозчиков на соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения. Мероприятия организовали совместно со специалистами Центра дорожного и технического надзора, а также отдела пропаганды безопасности дорожного движения областного УГИБДД.

«В ходе мероприятия проверено свыше 200 транспортных средств. Из них у 27 автобусов выявлены неисправности, при которых запрещается эксплуатация. Указанные автобусы были сняты с линии», — сообщили «Новому Калининграду» в областной прокуратуре.

В адрес руководителей МКП «Калининград-ГорТранс», ООО «БалтТрансАвто два», ИП Фомин М.В., ИП Скиба В.С., ООО «Маршрутное такси», ООО «ПАП» и ООО «ПАП-5» внесли представления с требованием принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, а также их причин и условий. Семерых начальников отделов технического контроля предприятий также оштрафовали на пять тысяч рублей каждого.

«Устранение выявленных нарушений находится на контроле в органах прокуратуры», — отметили в ведомстве.