«Истерическая часть города»: на старых домах появились необычные таблички (фото)

В областном центре на объектах культурного наследия начали появляться аншлаги с надписями «Истерическое здание» или «Истерическая часть города», стилизованные под адресные таблички. Фасады зданий, на которых они расположены, находятся в плачевном состоянии, передает в понедельник, 6 июля, корреспондент «Нового Калининграда».

Одна такая табличка появилась на здании бывшего сельскохозяйственного кредитного банка «Восточно-прусский ландшафт» на ул. Тюленина. Это объект культурного наследия регионального значения, принадлежащий Минобороны. Год назад губернатор Антон Алиханов заявлял о том, что военное ведомство намерено передать его региону. Сейчас в комплексе находятся военный комиссариат, архив Балтфлота, типография «Страж Балтики».

Еще одну такую табличку корреспондент «Нового Калининграда» заметил в другой части города, на ул. Больничной, 40. Это здание — памятник областного значения как входная группа комплекса зданий университетской медицинской клиники (1860-1864 гг.). Сейчас это «административно-офисное здание».

Третий аншлаг находится в том же районе, на жилом доме по адресу Барнаульская, 8. Здание также стоит на учете как объект культурного наследия регионального значения, это часть комплекса зданий хирургической университетской клиники и поликлиники (1873 г.).

В пресс-службе областного правительства пообещали предоставить комментарий позднее.