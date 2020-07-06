«Цифры резко растут»: Израиль вновь закрывает бары и спортзалы, Испания — пляжи

«Цифры резко растут»: Израиль вновь закрывает бары и спортзалы, Испания — пляжи
Виталий Невар / Новый Калининград
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Власти Израиля из-за роста новых случаев коронавируса в стране распорядились немедленно закрыть клубы, бары, культурные и спортивные учреждения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Jerusalem Post.

Уточняется, что Минздрав рекомендовал закрыть и синагоги, однако они пока продолжат принимать верующих, но не более 19 человек одновременно.

«Эпидемия распространяется, это очевидно. Цифры резко растут каждый день, в том числе количество тяжелых пациентов. Сегодня в тяжелом состоянии около 90 заболевших, их число удваивается ежедневно, — заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. — Если мы не начнем действовать сейчас, в ближайшие недели мы можем получить сотни или даже тысячи пациентов в тяжелом состоянии».

Глава национального Совета безопасности Меир Бен-Шаббат, в свою очередь, заявил, что страна в шаге от полного закрытия. Он уточнил, что если в понедельник не будет принято никаких решений, то через неделю придется обсуждать уже полный локдаун.

Как отмечает «Интерфакс», ограничительные меры начала вводить и Испания, где закрыли десятки популярных пляжей из-за опасений распространения COVID-19. В частности, более 50 пляжей закрыты в Андалусии, из них почти 30 — в Малаге. На такой шаг местные власти пошли после того, как на выходных пляжи оказались переполнены и люди не соблюдали там социальную дистанцию.

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