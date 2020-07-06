Власти выдали разрешение на строительство Экоплощадки «Зеленый КОТ» под Зеленоградском

Власти выдали разрешение на строительство Экоплощадки «Зеленый КОТ» под Зеленоградском
Рисунок с сайта Экоплощадки «Зеленый КОТ»
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Региональное Агентство по архитектуре и градостроению выдало разрешение на строительство Экоплощадки «Зеленый КОТ» под Зеленоградском. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства.

В пос. Сосновка, где будет размещена экоплощадка, можно построить два нежилых здания. Разрешение будет действовать до 25 июня 2021 года. Документ выдан ООО «ИТАКОС».

Отметим, учредителем ООО «ИТАКОС» является Ирина Клочкова.

В настоящее время в пос. Сосновка ведутся подготовительные работы.

Напомним, Центральным объектом экоплощадки (его планируется открыть в рамках второй очереди) должен стать филиал Художественного музея мусора «МУ МУ», открытого три года назад в Калуге. Основу его экспозиции составят арт-объекты и предметы быта, созданные художниками и дизайнерами из отходов (в «материнском» музее в Калуге размещены более 500 экспонатов — над ними работали авторы из 24 стран мира).

Проект включает также создание площадки для раздельного сбора мусора, конференц-зала для экологических форумов, кафе, кемпинга, детской игровой площадки с аттракционами, экологического парка. Инвестиции в целом оценивались в 25 млн рублей.

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