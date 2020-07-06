Областное минприроды предлагает придать парку в Зеленоградске статус особо охраняемого

Областное минприроды обратилось в прокуратуру, передав информацию, изложенную общественной организацией «Экозащита», по поводу ситуации в зеленоградском парке «Плантаже». Об этом говорится в письме за подписью министра Олега Ступина, направленном в адрес «Экозащиты» (есть в распоряжении «Нового Калининграда»).



Как отметил Ступин, вопрос о придании парку статуса Особо охраняемой природной территории находится в компетенции местных властей; министерство намерено обратиться к ним с соответствующим предложением. «В связи с тем, что территория земельного участка с кадастровым номером 39:05:010102:38, где находится парк „Плантаже“, предназначена для размещения городского парка, Министерством будет направлено предложение в администрацию муниципального образования „Зеленоградский городской округ“ о создании на данной территории ООПТ», — говорится в документе.

Ранее «Экозащита» направила письмо губернатору Антону Алиханову, в котором говорилось о том, что 1 июня 2020 года зеленоградская администрация продала земельный участок с кадастровым номером 39:05:010102:25, «представляющий собой лужайку, примыкающую к парковому пруду». Участок площадью 1,6 тыс. кв. метров за 24 миллиона рублей приобрёл совладелец компании «Специализированный застройщик СД Маркет» и строительной фирмы «Форт Строй». Источник в администрации рассказал тогда «Новому Калининграду», что на данной территории планируется разместить кафе со сценой летнего театра.