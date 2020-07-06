Назван уровень проникновения интернета в Калининградской области

Назван уровень проникновения интернета в Калининградской области
Виталий Невар / Новый Калининград
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Доля Калининградцев, которые используют для выходы в интернет настольный компьютер за три года снизилась с 41,6 до 29,5%. Также заметно упала популярность планшетов (29,3 до 15,6%). Такие данные приводит Калининградстат по итогам 2019 года.

Получают информацию из интернета калининградцы главным образом посредством смартфонов (более 60% в 2018-2019 годах).

Число абонентов мобильного доступа за 5 лет в Калининградской области выросло с 805 до 1046 тыс. единиц.

Проникновение интернета в Калининградской области также продолжает нарастать в последние годы. Доля тех, что в последнее время получал информацию из сети достигла 85,5%. Еще в 2016 году их было менее 75%.


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