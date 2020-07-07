В Светлогорске суд запретил работу хостела

В Светлогорске суд запретил работу хостела
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Светлогорске запретили работу хостела по ул. Дачной. С иском по этому поводу обратился местный прокурор, сообщает пресс-служба городского суда. 

Как указал истец, согласно техническому плану помещения на первом этаже многоквартирного дома по ул. Дачной должны быть жилыми. В январе 2020 года две квартиры были переданы по договору аренды ООО, где юридическое лицо организовало мини-отель «Этаж». В июне 2019 года собственница квартир обращалась с заявлением о переводе данных помещений в нежилые для размещения хостела. Однако она не предоставила протокол общего собрания собственников помещений, свидетельствующий об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое, а также соответствующие документы, касающиеся согласия собственников всех примыкающих помещений. В связи с этим межведомственная комиссия при светлогорской администрации отказала в переводе.

Обращаясь в суд, прокурор указал, что, поскольку процедура перевода не проведена, а помещения используются не по целевому назначению, деятельность отеля должна быть прекращена. Суд с ним согласился.

Решение не вступило в законную силу.

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