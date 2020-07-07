Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 700 тыс. человек

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России приблизилось к 700 тыс. человек
Виталий Невар / Новый Калининград
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За последние сутки в России подтверждено 6368 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 в 82 регионах. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.

В том числе без клинических появления выявлено 1902 (29,9%) случая. В целом с начала пандемии в РФ зарегистрировано 694 230 случая инфекции.

За последние сутки подтверждено 198 летальных случаев, за весь период в стране умерло 10 494 человека.

Выписано по выздоровлению за прошедшие сутки 9 551 пациентов, за все время — 463 880.


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