«Лукойл» начинает общественные обсуждения по месторождению в районе Куршской косы

Компания «Лукойл-Калининградморнефть» и администрация Зеленоградского округа уведомили о начале общественных обсуждений по проекту освоения месторождения D33 в Балтийском море. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В материалах уточняется, что в первый этап освоения входят строительство стационарной платформы блок-кондуктора и реконструкция действующего трубопровода товарной нефти от НСП „Романово“ до ООО „ЛУКОЙЛ-КНТ“. Также в этот этап включены материалы по ОВОС данных объектов», — отмечает информагентство.

От платформы на берег проложат нефтепровод протяжённостью 71,279 км и два подводных силовых кабеля с оптоволоконной жилой длиной 75 км. Также будет построен сухопутный участок нефтепровода протяжённостью 5,807 км.

В начале ноября 2019 года Главгосэкспертиза РФ выдала положительное заключение на проект первого этапа обустройства морского участка месторождения D33 на шельфе Балтики. Трасса планируемого трубопровода и силового кабеля проходит в пределах шельфовой равнины и прибрежного мелководья. В центре проектируемой площадки освоения месторождения D33 глубина моря составляет 74,1 м.

Месторождение D33 на шельфе Балтийского моря расположено в 32 км к северо-западу от Кравцовского (Д-6) месторождения, в 57 км от береговой линии вдоль Куршской косы, около 100 км от промбазы Ижевское и на расстоянии порядка 70 км от точки выхода действующего трубопровода с морского месторождения Д-6 на берег.

Начало бурения запланировано на 2021 год, ввод объекта в эксплуатацию намечен на 2022-2023 годы. Запасы месторождения оцениваются в 21,2 млн тонн нефти.

«Добыча „ЛУКОЙЛ-Калининградморнефти“, которая работает в регионе, имеет понижающуюся тенденцию. В 2019 году компания снизила добычу нефти на 5,1% по сравнению с 2018 годом — до 540,496 тыс. тонн», — указывает информагентство.