На ул. Портовой решили реконструировать берегоукрепительные сооружения

На ул. Портовой решили реконструировать берегоукрепительные сооружения
Виталий Невар / Новый Калининград
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В областном центре собираются провести реконструкцию берегоукрепительных сооружений на улице Портовой. Глава Калининграда Алексей Силанов подписал постановление о подготовке соответствующего проекта планировки территории. Документ опубликован на сайте мэрии.

Согласно постановлению, берегоукрепительные сооружения будут реконструировать вдоль набережной на участке от бывшего ДКМ до складской базы по улице Портовой, 18. Комитету территориального развития и строительства мэрии поручено разработать задание на подготовку документации по планировке территории.


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