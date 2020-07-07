Исследование: жители области забеспокоились о возвращении в «лихие 90-е»

Исследование: жители области забеспокоились о возвращении в «лихие 90-е»
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Социальные проблемы

На фоне коронавируса жители Калининградской области и ряда других регионов стали беспокоиться, что могут вернуться в «лихие 90-е» по некоторым параметрам, в том числе по уровню жизни. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты исследования ежеквартального «Национального индекса тревожностей» в коммуникационной компании КРОС.

«Возврат в 90-е годы на фоне кризиса с коронавирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан», — говорится в отчёте.

Отмечается, что «с целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного». Такие меры предприняли в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии. «Глава Забайкалья Александр Осипов ввёл полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил своё распоряжение после рекомендации Минпромторга не вводить такие меры без крайней необходимости», — напомнили в исследовании.

Индекс, который исследуют специалисты КРОС, показывает доминирующие в обществе тревоги и фобии, формируемые СМИ и жизненным опытом россиян. Исследование проводится на основе анализа средств массовой информации и социальных медиа. «Методика учитывает степень важности темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей», — отмечает информагентство.

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