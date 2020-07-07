Комитет облдумы поддержал закон, по которому можно менять границы нацпарков

Депутаты сельхозкомитета областной Думы поддержали проект федерального закона № 974393-7, он должен серьезно упростить хозяйственную деятельность на территории национальных парков, к которым относится и Куршская коса. Проект закона позволит менять границы национальных парков и упростит застройку территорий в границах поселений.

Сейчас российское законодательство запрещает изымать участки заповедников и национальных парков и изменять целевое назначение земель, расположенных в их границах. Исключать их из федеральной собственности также нельзя.

«Правовой режим приводит к существенным ограничениям конституционных прав граждан, проживающих в границах данных территорий. Люди, проживающие в нацпарках, не могут получить землю для ведения садоводства и индивидуального жилищного строительства, региональные власти и органы местного самоуправления не могут реализовать социально-экономические программы и меры поддержки населения — строительство больниц, школ, детских садов, программа по расселению из ветхого и аварийного жилья», — заявил во время обсуждения глава комитета Валерий Губаров.

Он также отметил, что в действующем законодательстве нет нормы, «определяющей основания и процедуру изменения границ национальных парков, режима их охраны». Законопроект такую процедуру предусматривает.

Губаров отметил, что авторы законопроекта предлагают не изымать из оборота земли в границах поселений и разрешить предоставление таких земельных участков «если в отношении указанных участков не могут быть установлены иные изъятия и ограничения, установленыне земельным законодательствам и не связанные с вхождением указанных земельных участков в состав земель, особо охраняемых природных территорий, собственность субъектов РФ или муниципальную собственность».

По словам Губарова, в Калининградскую область прилетала группа депутатов Госдумы, посетила нацпарк и провела круглый стол. «И вот после всех этих мероприятий наконец у нас появился проект федерального закона», — пояснил калининградский депутат.

«Я по своей работе хорошо знаю, что на сегодняшний день жители Куршской косы сами про себя говорят, что „как будто мы живем в каком-то лагере концентрационном почти что“. Потому что ну никаких прав у них нет, они ничего не могут там, ничем заниматься, никакой хозяйственной деятельностью. И самое главное — даже не могут сделать ремонт своего дома. Мы сегодня не можем там очистные построить, потому что там куча ограничений, и сегодня все поселки там без очистных. Воды толком нет. Ну и куча-куча. Несчастная велодорожка, и то вот уже сколько с ней мучаемся», — сказал Валерий Губаров.

Депутаты комитета по сельскому хозяйству областной Думы единогласно проголосовали за то, чтобы одобрить проект федерального закона.

Всего в России 63 нацпарка, на территории 27 из них есть в общей сложности 923 населенных пункта, в них проживает 371 тыс. человек.

Проект закона в Госдуму в середине июня 2020 года внесли депутаты партии «Единая Россия». Как пишет National Geographic, российское отделение Greenpeace запустило общественную кампанию против этой инициативы.