В Нестеровском округе задержали калининградца, который пытался сбежать в Польшу

В Нестеровском округе задержали калининградца, который пытался сбежать в Польшу
Фото: пресс-служба погрануправления ФСБ
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В Нестеровском округе задержали жителя региона, который пытался уйти в Польшу. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного погрануправления ФСБ.

Инцидент произошёл около 22:00 в понедельник, 6 июля. После того, как сработал сигнал тревоги, к месту направился пограничный наряд, который обнаружил следы в направлении Польши. Сотрудник ведомства организовали преследование, в котором задействовали служебную собаку, и задержали мужчину в районе населённого посёлка Яковлевка.

«Установлено, что 23-летний гражданин Российской Федерации планировал незаконно пересечь российско-польский участок государственной границы и убыть на территорию Евросоюза», — рассказали в ведомстве, добавив, что по результатам проверки жителя региона привлекут к ответственности.

Как выяснилось, в июне в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за кражу. С него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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