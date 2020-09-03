Генне объяснил, зачем торчащие из земли провода на острове Канта накрыли ведрами

Генне объяснил, зачем торчащие из земли провода на острове Канта накрыли ведрами
Виталий Невар / Новый Калининград
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Пластиковыми ведрами на острове И. Канта временно закрыли места, где позже будут смонтированы элементы подсветки Кафедрального собора, объяснил журналистам советник губернатора Калининградской области по архитектуре Вячеслав Генне.

«Я говорил, что у нас контракт по светотехнике заканчивается в сентябре. На этих местах будет смонтировано оборудование. Сейчас они просто прикрыты, чтобы глаз не резали. Там сейчас копофлексы красного цвета, пучки кабелей выходят из земли. Мы их просто аккуратненько свернули и уложили», — сказал он, добавив, что на прикрытых ведрами местах будет смонтирована «классическая» подсветка фасада.

Ведра вдоль стен Кафедрального собора на острове И. Канта появились незадолго до концерта с участием Дениса Мацуева, посвященного в том числе окончанию работ по благоустройству территории.

На работы по «замене светильников для архитектурно художественного освещения здания Кафедрального собора» заключали отдельный контракт на 17,8 млн рублей. Работы должны быть закончены в сентябре.

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