Генне объяснил, зачем торчащие из земли провода на острове Канта накрыли ведрами

Пластиковыми ведрами на острове И. Канта временно закрыли места, где позже будут смонтированы элементы подсветки Кафедрального собора, объяснил журналистам советник губернатора Калининградской области по архитектуре Вячеслав Генне.
«Я говорил, что у нас контракт по светотехнике заканчивается в сентябре. На этих местах будет смонтировано оборудование. Сейчас они просто прикрыты, чтобы глаз не резали. Там сейчас копофлексы красного цвета, пучки кабелей выходят из земли. Мы их просто аккуратненько свернули и уложили», — сказал он, добавив, что на прикрытых ведрами местах будет смонтирована «классическая» подсветка фасада.
Ведра вдоль стен Кафедрального собора на острове И. Канта появились незадолго до концерта с участием Дениса Мацуева, посвященного в том числе окончанию работ по благоустройству территории.На работы по «замене светильников для архитектурно художественного освещения здания Кафедрального собора» заключали отдельный контракт на 17,8 млн рублей. Работы должны быть закончены в сентябре.
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