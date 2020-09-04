В первые осенние выходные в Калининграде прогнозируют и дождь, и солнце

В Калининградской области в ближайшие выходные прогнозируется теплая погода с дождем и солнцем. Соответствующие данные публикуют гидрометеорологические службы.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, и в субботу днем, и воскресенье будет +19°. Если в субботу прогнозируют преимущественно облачную погоду и небольшие дожди, то в воскресенье должна быть переменная облачность, а осадков не ожидается.

Метеорологи калининградского ЦГМС публикуют похожие данные, отличающиеся тем, что в воскресенье все же вероятен незначительный дождь.

Согласно прогнозу погоды «Нового Калининграда», в субботу утром и днем будет идти небольшой дождь, а воскресенье ожидается преимущественно солнечная погода.