Воду жителям Прибрежного планируют вернуть в полночь

Из-за ремонтных работ или монтажа оборудования жители некоторых улиц областного центра в пятницу, 4 сентября, остались без света или воды. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в пресс-службе мэрии.

До 18:00 света не будет в домах по адресам:

— проспект Мира, 86-98,

— ул. Ген.-фельдм. Румянцева, 3, 7,

— ул. Д. Донского, 18,

— ул. Серж. Колоскова, 4а, 8а,

— ул. Пугачёва, 9, 12-16,

— ул. Коммунальная, 3-17, 2-18,

— ул. Офицерская, 1-13а, 4-14,

— ул. Ген. Соммера, 23, 27, 27б, 32-44,

— ул. Рокоссовского, 2,

— ул. Минская, 25,

— ул. Ленинградская, 9, 9а, 12,

— ул. Л. Голикова, 15, 16, 22, 24, 26,

— ул. Верхнеозёрная, 19, 21а-в.

Холодное водоснабжение из-за установки водомерных узлов до 15.00 прекращено по адресам:

— ул. Марш. Борзова, 95 (детсад № 122),

— ул. Судостроительная, 19-21,

— Тихорецкий тупик, 13.

Из-за ремонтных работ на теплотрассе горячей воды до 16.00 не будет на ул. Пролетарской, 7-13, 15-15а, 17-17а.

В полночь планируется возобновить подачу горячей воды на улицах, отключенных несколько дней назад в связи с ремонтом в котельной мкр. Прибрежный. Коммунальщики рекомендуют вечером проверить краны с горячей водой, чтобы ночью избежать утечек. Напомним адреса:

— ул. Заводская, 2-32, 18а (детсад № 99), 27-37, 29б (школа № 48), 13 (психбольница № 2),

— ул. Береговая, 1-27, 2-66,

— ул. Воскресенская, 1-3, 2-6,

— ул. Строительная, 9а-15, 20,

— ул. Парковая, 1а-3а, 4-16,

— ул. Крещенская, 3.