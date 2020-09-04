Минприроды разрешило убить в Калининградской области 54 волка

Власти Калининградской области разрешили добыть в качестве охотничьего ресурса 54 волка. Соответствующий приказ областного министерства природных ресурсов и экологии в пятницу, 4 сентября, опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, речь идет об охоте на животных именно в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Добыча волков разрешена на территории 17 общедоступных угодий.
Ранее в интервью «Новому Калининграду» председатель правления областного общества охотников и рыболовов Олег Белкин заявил, что в области есть «огромная проблема» с волками. «У нас только в двух хозяйствах — Полянском и Осиновском — есть человек, который стреляет волков», — рассказал Белкин.
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