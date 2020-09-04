Росстат: долги по зарплате в области приблизились к 10 миллионам

Просроченные долги по зарплате перед работниками крупных и средних компаний в Калининградской области к началу августа составили 9,9 млн руб, увеличившись за месяц на 658 тыс. руб. или на 7%. Такие данные приводит Калининградстат.



По данным статистического ведомства, зарплату сотрудникам не выплатили два предприятий из сферы обрабатывающей промышленности. Просроченная задолженность сформировалась перед 63 сотрудниками.

Задолженность по зарплате в Калининградской области начала расти в феврале. До этого как минимум с начала 2019 года она колебалась на уровне менее 1 млн руб.