В Калининградской области выявили 20 новых случаев коронавируса, выздоровевших нет

В Калининградской области за сутки выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Информационный центр по коронавирусу (ИЦК) в воскресенье, 6 сентября. Выписанных нет.



По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 6 сентября на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 175 408 человек, из них выявлено 3 543 случая заражения (2 879 человек выздоровели), умер 71 человек, остаются под медицинским наблюдением 648 человек.



В России за сутки зарегистрировано 5 195 новых случаев.в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1156 (22,2%) без клинических проявлений, выздоровели 2 823 человека, умер 61 пациент. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 1 025 505 случаев (+0,5%) коронавирусной инфекции в 85 регионах, выздоровели 840 949 пациентов, умерли 17 820.