В Минпросвещения заявили о единичных случаях коронавируса в школах

В российских школах возникают единичные случаи коронавирусной инфекции, заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «КП».



«Ситуация разная, мы мониторим ее ежедневно. Отслеживаем, какое число детей, классов уходит на дистанционное обучение в связи со случаями заражения коронавирусом, — цитирует Дмитрия Глушко „Российская газета“. — Пока такие случаи единичны».

Глушко утверждает, что все школы были готовы к началу учебного года. Возникшие в некоторых учебных заведениях проблемы связаны в основном с организационными решениями.

«Мы можем закупить массу дезинфицирующих средств, но все зависит от человеческого фактора, — отметил Глушко. — Например, скапливаются очереди на входе в школы».

Ключевая проблема, по словам чиновника, в том, что в некоторых школах не успели отладить систему входа и термометрии. Он добавил, что во многих регионах родители могут просто написать заявление, и тогда их ребенок будет учиться дистанционно.