Синоптики прогнозируют тёплую и дождливую неделю в Калининграде

Синоптики прогнозируют тёплую и дождливую неделю в Калининграде
Виталий Невар / Новый Калининград
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Синоптики прогнозируют в Калининграде тёплую и дождливую неделю. По данным Гидрометцентра России, с понедельника по пятницу ежедневно ожидаются дожди. К среде дневная температура поднимется до +20°, в остальные дни будет держаться на уровне +17° — +18°.

Калининградский ЦГМС предполагает, что дожди будут идти во все дни, кроме среды. И также прогнозирует температуру на уровне +17° — +18° с повышением до +19° в середине недели.

Наиболее оптимистично смотрит на ситуацию прогноз «Нового Калининграда». Согласно ему, неделя будет тёплая и облачная, а осадки ожидаются только утром в понедельник и вечером в среду.

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