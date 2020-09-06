Синоптики прогнозируют тёплую и дождливую неделю в Калининграде

Синоптики прогнозируют в Калининграде тёплую и дождливую неделю. По данным Гидрометцентра России, с понедельника по пятницу ежедневно ожидаются дожди. К среде дневная температура поднимется до +20°, в остальные дни будет держаться на уровне +17° — +18°.



Калининградский ЦГМС предполагает, что дожди будут идти во все дни, кроме среды. И также прогнозирует температуру на уровне +17° — +18° с повышением до +19° в середине недели.