«Новый Калининград» запускает новую мобильную версию сайта

Друзья, у нас для вас важные новости: мы запускаем новую версию сайта для мобильных устройств. Больше 60% читателей открывает «Новый Калининград» со своих смартфонов, и теперь это будет делать быстрее, удобнее и, мы надеемся, приятнее.



Мы полностью изменили главную страницу, сохранив ленту новостей в хронологическом порядке для тех, кто к ней привык. Большая работа над приведением мобильной версии в порядок завершится через несколько месяцев, когда в новый формат будут переведены все наши сервисы, но в некоторых местах изменения можно будет увидеть уже через пару дней.

Возможно, вы заметите какие-либо шероховатости или недочеты в работе новой версии сайта — так всегда бывает при запуске большого проекта. Мы будем благодарны за любые замечания. Вы можете присылать их нам на почту support@newkaliningrad.ru.

С уважением, команда «Нового Калининграда».