COVID подтвердили у служителя храма, учителя музыки и курсанта Нахимовского училища

COVID подтвердили у служителя храма, учителя музыки и курсанта Нахимовского училища
Виталий Невар / Новый Калининград
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Лишь у четырех из 25 пациентов с подтвержденной за сутки коронавирусной инфекцией она протекает бессимптомно. У 19 человек есть симптомы ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 7 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.

Среди заболевших и инфицированных:

— воспитанник Нахимовского училища (к занятиям не приступил, обследован по контакту с родственником);

— три пенсионера (двое из них — родственники),

— преподаватель музыкальной школы;

— медицинский работник,

— кладовщик в воинской части,

— администратор частного медицинского центра,

— служитель храма,

— трое неработающих,

— двое самозанятых,

— сотрудник правоохранительных органов,

— десять работников предприятий, организаций, учреждений.

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