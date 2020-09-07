COVID подтвердили у служителя храма, учителя музыки и курсанта Нахимовского училища

Лишь у четырех из 25 пациентов с подтвержденной за сутки коронавирусной инфекцией она протекает бессимптомно. У 19 человек есть симптомы ОРВИ, у двоих диагностирована пневмония. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в понедельник, 7 сентября, сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за новой инфекцией.
Среди заболевших и инфицированных:
— воспитанник Нахимовского училища (к занятиям не приступил, обследован по контакту с родственником);
— три пенсионера (двое из них — родственники),
— преподаватель музыкальной школы;
— медицинский работник,
— кладовщик в воинской части,
— администратор частного медицинского центра,
— служитель храма,
— трое неработающих,
— двое самозанятых,
— сотрудник правоохранительных органов,
— десять работников предприятий, организаций, учреждений.
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