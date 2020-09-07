Россию разместили в конце рейтинга стран по готовности к электромобилям

Россию разместили в конце рейтинга стран по готовности к электромобилям
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Экология

Россия оказалась в конце рейтинга развитых стран по их готовности к использованию электрических автомобилей. Об этом в понедельник, 7 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование аудиторской компании KPMG.

Россия в списке экспертов заняла 23 место из 25 возможных с показателем 1,8 балла. Страна смогла обогнать лишь Бразилию и Индию. При этом максимальные 10 баллов не смогла набрать ни одна из развитых стран.

Первое место в рейтинге занимают Нидерланды. В этой стране на электрокары приходится 2,5% от всего автопарка. Это не самый высокий показатель в рейтинге, однако эта европейская страна смогла набрать 7,9 балла. На втором месте — Норвегия (7,4 балла). Первую тройку замыкает Швеция (7 баллов).

Всего в опросе приняли участие 3500 человек. Среди них: эксперты, участники рынка, руководители крупных компаний, поставщики деталей и обычные водители. При начислении баллов аналитики учитывали такие факторы, как количество электромобилей в стране, инвестиции в электрификацию, наличие необходимой инфраструктуры, а также готовность граждан покупать «зеленые» автомобили.

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