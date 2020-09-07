В Железнодорожном несколько месяцев не могут закончить ремонт улицы

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В посёлке Железнодорожном в Калининградской области уже несколько месяцев не могут завершить ремонт ул. Первомайской. Как сообщают очевидцы, несколько метров брусчатки не уложены с весны.

В пресс-службе правительства Калининградской области «Новому Калининграду» сообщили, что подрядчик ждёт материал, который должен прийти на этой неделе.


Контракт на «ремонт дворовой территории ул. Первомайской» в Железнодорожном стоимостью 3,386 млн рублей был заключён в сентябре 2019 года с компанией «Стройторгтехресурс» и подразумевал замену плитки на тротуарах и укладку брусчатки. По данным портала госзакупок, работы должны были завершиться до конца ноября 2019 года.

В конце 2019 года в Железнодорожном закончили ремонт 33 домов в центре посёлка. На капитальный ремонт довоенных домов на центральных улицах ушло более полутора сотен миллионов рублей, причем архитектурный проект долго не могли согласовать из-за недовольства краеведов и общественности.

Фото очевидца

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