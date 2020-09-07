Незабытые имена: под Гусевом благоустроили могилу русского солдата времен Первой мировой

Под поселком Ольховатка Гусевского округа благоустроили могилу русского солдата, погибшего во время Первой мировой войны. Это младший фейерверкер (соответствует званию младшего унтер-офицера) 3 батареи 28 артиллерийской бригады Василий Бобылев, погибший в декабре 1914 года, рассказал «Новому Калининграду» житель Гусева Валерий Гусаров — один из организаторов работ.



Установить имя русского воина удалось благодаря данным Центрального государственного исторического архива Санкт-Петербурга. «Они года три-четыре назад оцифровали метрические книги полковых церквей. В каждом полку российской императорской армии была полковая церковь. Был батюшка, он вел метрическую книгу — это единственный документ до конца 1915 года, где указывалось место погребения того или иного воина. Во всех остальных документах писалось только, в каком бою он погиб и выбыл», — сообщил собеседник. Благодаря одной из таких «метрик» и стало известно, что в Ольховатке похоронен еще один русский солдат. «Мы это захоронение давно благоустроили, еще в 2014 году, в 2019 году отреставрировали именные кресты, а этой зимой, работая с метрической книгой, я увидел, что на нашем уже благоустроенном захоронении один человек еще был похоронен», — рассказал Валерий Гусаров. Всего на кладбище похоронены 8 германцев (имена всех известны) и 3 русских (известно имя одного).





Всего за последние годы волонтеры вместе с сотрудниками БФУ им. Канта таким образом установили около 1 тысячи имен. Это можно сделать только в том случае если солдаты гибли во время наступления — тогда их хоронили свои и заносили имена в метрические книги. Недавно был установлен памятный камень в поселке Чкалово, где похоронены 4 офицера: «Их имена были установлены ровно так же», — пояснил собеседник. Аналогичная ситуация была с захоронением в поселке Фурмановка, где покоятся 37 человек.

В этом году волонтеры получили разрешение на благоустройство захоронения в Озерском районе, там похоронен 81 человек, имена всех также теперь известны. «Далее интересный проект хотим сделать, я считаю, очень важный и очень значимый для Калининградской области. Дело в том, что в Роминтской пуще и рядом с ней большое количество захоронений — порядка 37. И там больше 100 имен известно. Все знают, где развалины кайзеровского дворца (Императорский охотничий замок — прим. „Нового Калининграда“), а вот о том, что там 29 наших солдат, в том числе несколько офицеров, похоронены, — почти никто, — добавил Валерий Гусаров. — На самом деле увековечение памяти воинов, согласно закону — это обязанность местных администраций. Но у них нет таких средств, они и нас просят, к нам обращаются: помогите хотя бы скосить где-то там. Даже с такой мелочью. Они тоже занимаются благоустройством, но не хватает на все ресурсов. И, конечно, желательно бы, если бы была какая-то государственная программа — ну все-таки это воины, погибшие за Россию».

Фото Александра Казённова