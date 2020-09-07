Рошаль — жене Навального: «Не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы»

Все новости по теме: Отравление Алексея Навального в августе 2020 года

Доктор Леонид Рошаль усомнился в авторстве опубликованного в соцсетях жены Алексея Навального Юлии сообщения, адресованного ему как президенту союза «Национальная медицинская палата». Об этом пишет РИА «Новости».

«Уважаемая Юлия Борисовна! Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают Ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя», — говорится в сообщении в аккаунте Рошаля в Twitter.

Ранее возглавляемый Рошалем союз обратился к немецкой врачебной палате с предложением создать совместную экспертную группу по ситуации с Навальным, поскольку причины состояния пациента российской стороне до сих пор неясны. Медики в России спасли ему жизнь, но исследования, проведенные здесь, не показали отравления, в то время как немецкие коллеги, по их словам, такие следы нашли.

Юлия Навальная в ответ на это заявила, что Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа. «Вы не имели, не имеете и не будете иметь никакого отношения к его лечению. <...> Вы выступаете не как врач, а как голос государства», — написала Юлия Навальная в «Инстаграме».

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