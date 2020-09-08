В Калининграде запланировали очередную проверку сирен

В Калининграде во вторник, 8 сентября, в 11 часов утра будет произведена проверка работоспособности сирен и акустических установок. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.
В областном центре и в административных центрах городских округов и районов произведут кратковременное включение уличных сирен и акустических установок. Кратковременное звучание сигнала служит для проверки состояния систем оповещения населения и никаких действий не предусматривает, уточнили в МЧС.
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