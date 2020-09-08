Российский госпоисковик «Спутник» прекратил работу

Российский госпоисковик «Спутник» прекратил работу
Виталий Невар / Новый Калининград
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Российский государственный поисковый сервис «Спутник» прекратил свою работу. Об этом сообщается на сайте CNews.

Как заметил портал, с официального сайта «Спутника» исчезла строка для ввода поисковых запросов, а на главной странице отображаются ссылки на другие разработки «Ростелекома». По словам руководителя исследовательских проектов в Mail.ru Group Михаила Козлова, «теперь вместо поискового портала — корпоративный сайт».

Поисковая система «Спутник» была запущена в 2014 году. По подсчетам CNews, в сервис было вложено более 2 млрд рублей. В 2018 году по инициативе «Ростелекома» была запущена процедура банкротства «Спутника» в связи с долгами перед оператором по договору займа. В июле 2019 года ООО «Спутник» прекратило свою деятельность.

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