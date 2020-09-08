Минтруд составил график праздничных выходных на 2021 год

Минтруд России подготовил проект постановления о выходных днях во время праздников в 2021 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Согласно проекту, выходные дни в России в следующем году должны быть с 1 по 10 января, с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, с 4 по 7 ноября и 31 декабря.

«Обновленный график дней отдыха формировался с учетом интересов организаций и различных категорий граждан, что позволит более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни», — говорится в документе.