Михаила Ефремова признали виновным в смертельном ДТП

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает РИА «Новости».

«Управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, повлекшее по неосторожности смерть человека», — начала читать приговор судья Елена Абрамова.

Наказание будет названо в конце приговора. Прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет садиться за руль три года после освобождения.