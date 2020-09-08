Суд назначил экспертизу ущерба от вырубок леса за 20 лет в поселке Космодемьянского

Арбитражный суд Калининградской области назначил экспертизу по вопросу ущерба от вырубки деревьев в рамках иска о взыскании с компании «Силикатстром», которая разрабатывает песчаный карьер в поселке имени Космодемьянского, 944 млн руб. (первоначальная сумма иска была 699 млн руб., но потом ее увеличили). Соответствующее определение опубликовано в картотеке суда.



В рамках экспертизы поставлен вопрос о размере и причинах вреда, причиненного лесам и почвам Космодемьяновского участкового лесничества с 19 марта 1999 года по 8 июля 2019 года.

Проведение экспертизы поручено «Центру экологических экспертиз» из Москвы. В течение трех недель он должен будет установить площадь исчезнувшего леса и лесных почв, а также назвать способы восстановления площади лесов. Оплатить работу экспертов готова компания «Силикатстром».

О подаче иска администрацией города в отношении добывающей песок компании стало известно в апреле 2019 года. Как говорилось в письме администрации экологической организации «Зеленый фронт», направленном 2019 году, городские власти выявили «многочисленные нарушения законодательства» компанией, в частности, отсутствие лесов, которые должны были быть на территории, находившейся под контролем компании.

В компании заявляли что иск абсурден, так как «45 лет работы завода устраивали всю область, и ни разу никаких нареканий от властей не поступало». По их мнению, из иска мэрии следует, что ОАО «Силикатстром» должно отвечать за действия органов советского государства, осуществленные 50 лет назад, когда предприятие получало разрешение на разработку карьера. Именно тогда, отмечают в «Силикатстроме», вырубались деревья, копался карьер, заполненный впоследствии водой.