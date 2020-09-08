Антимонопольщики решили оштрафовать «Калининградтеплосеть» на 300 тысяч

Антимонопольщики решили оштрафовать «Калининградтеплосеть» на 300 тысяч
Фото Нового Калининграда

Областное управление Антимонопольной федеральной службы РФ (УФАС) постановило оштрафовать муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» на 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует решения, поводом для его принятия стал тот факт, что предприятие в установленный срок не выполнило предписание: не произвело перерасчет платы за тепловую энергию, потребленную в нежилых помещениях индивидуального предпринимателя в многоквартирном доме на ул. Леонова, 58-60. Кроме этого, «Теплосеть» должна была ввести по этому адресу в эксплуатацию приборы узла учета тепловой энергии.

Предприятие указало, что во время не выполнило предписание в связи с коротким сроком его действия. В УФАС с этим не согласились.

Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter