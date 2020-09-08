Антимонопольщики решили оштрафовать «Калининградтеплосеть» на 300 тысяч

Областное управление Антимонопольной федеральной службы РФ (УФАС) постановило оштрафовать муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» на 300 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как следует решения, поводом для его принятия стал тот факт, что предприятие в установленный срок не выполнило предписание: не произвело перерасчет платы за тепловую энергию, потребленную в нежилых помещениях индивидуального предпринимателя в многоквартирном доме на ул. Леонова, 58-60. Кроме этого, «Теплосеть» должна была ввести по этому адресу в эксплуатацию приборы узла учета тепловой энергии.

Предприятие указало, что во время не выполнило предписание в связи с коротким сроком его действия. В УФАС с этим не согласились.