Горвласти не намерены открывать техническое движение по ул. Дачной

Реконструкция ул. Дачной, которая свяжет Московский проспект и ул. Гагарина, практически завершена, через одну-две недели она будет открыта. Об этом сообщил во вторник после оперативного совещания в мэрии глава комитета развития дорожной-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.



По его словам, в настоящее время уже уложен верхний слой асфальта, «остались небольшие работы» в районе примыкания к ул. Гагарина. «Я думаю, что мы здесь техническое движение открывать не будем, а сразу откроем полноценную улицу, и планируем это сделать во 2 половине сентября не позже 20 числа. Там тоже уже практически все готово, мы вчера еще раз с подрядчиком обозначили все вопросы , которые у нас есть, вот сейчас он эти все моменты устранит, и я думаю, что после 15-20-25 числа мы дорогу там откроем», — заявил Олег Кутин.