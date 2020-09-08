В мэрии рассчитывают начать строительство новой дороги в районе Артиллерийской в 2021 году

Строительстве ул. Лучинского, которая должна «разгрузить» ул. Артиллерийскую, планируется начать в будущем году. О сроках ее сдачи в эксплуатацию в настоящее время говорить рано, заявил во вторник после оперативного совещания в мэрии глава комитета развития дорожной-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.



По его словам, проектирование улицы, на которое были выделены деньги из областного бюджета, в настоящее время не завершено. После того, как проект будет готов, станет понятно, сколько средств потребуется на само строительство.

Кроме того,сейчас власти готовят техническое задание на проектирование еще двух улиц в этом районе — Мариенко и Закатной.