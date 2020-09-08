Общественный транспорт по ул. Лукашова обещают пустить в сентябре

До конца сентября по новой улице Лукашова, которая связала микрорайоны Сельма и Чкаловск, пойдет общественный транспорт. Об этом сообщил во вторник глава комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин.



По ул. Лукашова будет ходит автобус 23 маршрута, компания-перевозчик уже предупреждена об изменениях. Строительство дороги практически завершено: осталось установить плафоны на опоры освещения, подключить их к электросетям, нанести разметку и установить остановочные павильоны, рассказал Олег Кутин.

Техническое движение по новой дороге было открытов июне.