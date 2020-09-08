В Турции ввели обязательный масочный режим в общественных местах

Во всех провинциях Турции введено обязательное ношение масок, нарушителям грозит административная ответственность за несоблюдение масочного режима в общественных местах. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Gundem Кibris.

«Консультативный совет Минздрава Турции и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган направили в 81 провинцию республики циркуляры, согласно которым граждане и гости страны обязаны носить маски в общественных местах. Снимать их можно только дома. Соответствующее решение было принято вчера на заседании кабмина в связи с несоблюдением в стране мер социального дистанцирования и роста случаев заражения коронавирусом», — уточняет издание.

Согласно введенным требованиям граждане обязаны носить маски на улицах, в парках, садах, местах для пикников, на пляжах, в общественном транспорте и на рабочих местах. Власти также запретили ехать стоя в общественном транспорте в целях соблюдения социальной дистанции между пассажирами.

«В ресторанах и кафе запрещено проведение музыкальных концертов и караоке после полуночи. За соблюдением санитарных мер безопасности на пляжах, рынках и в местах общепита будут следить правоохранительные органы и органы местного самоуправления», — пишет Gundem Кibris.

По данным информагентства, за минувшую неделю число заразившихся коронавирусом в Турции составило 9673 человека, при этом 5 сентября показатели достигли исторического максимума с середины мая — 1673 заболевших за сутки.