С безналичной оплатой в калининградском транспорте опять возникли проблемы

В среду, 9 сентября, с безналичной оплатой проезда в городском транспорте вновь могут возникнуть проблемы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 9 сентября, сообщили в пресс-службе городской администрации.



«Причина та же, что и на прошлой неделе — проблемы с программным обеспечением у банка-оператора. Сейчас его сотрудники пытаются их исправить. Но, на всякий случай, советуем заранее позаботиться о наличных деньгах для оплаты проезда», — говорится в сообщении администрации. Карты «Волна Балтики» по-прежнему принимаются.