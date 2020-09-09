В БФУ им. Канта уволилась пресс-секретарь

Заместитель проректора по социальным коммуникациям БФУ им. Канта Юлия Шкуркина покинула свой пост, который занимала более десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.



Как пояснила «Новому Калининграду» сама Юлия Шкуркина, она написала заявление по собственному желанию, потому что получила предложение занять пост директора по развитию Английской школы № 1 Ирины Громовой.

«Я остаюсь преподавать в университете. Просто слишком много времени занимала моя прежняя работа, поэтому я приняла такое решение. Так что ничего сверхъестественного», — сообщила Шкуркина.