В БФУ им. Канта уволилась пресс-секретарь

В БФУ им. Канта уволилась пресс-секретарь
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Образование

Заместитель проректора по социальным коммуникациям БФУ им. Канта Юлия Шкуркина покинула свой пост, который занимала более десяти лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как пояснила «Новому Калининграду» сама Юлия Шкуркина, она написала заявление по собственному желанию, потому что получила предложение занять пост директора по развитию Английской школы № 1 Ирины Громовой.

«Я остаюсь преподавать в университете. Просто слишком много времени занимала моя прежняя работа, поэтому я приняла такое решение. Так что ничего сверхъестественного», — сообщила Шкуркина.



Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, Facebook и Instagram.



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter