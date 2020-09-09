В Минпросвещения отказались от идеи ввести обязательный для всех ЕГЭ по инязу

В Минпросвещения отказались от идеи ввести обязательный для всех ЕГЭ по инязу
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Минпросвещения РФ отказались от планов сделать Единый государственный экзамен по иностранным языкам обязательным для всех выпускников в ближайшие годы наряду с русским языком и математикой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято советом по федеральным государственным образовательным стандартам при министерстве. Этот орган одобрил проект изменений в федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится итоговая госаттестация.

Как напоминает информагентство, ЕГЭ по иностранным языкам должен был стать обязательным с 2022-2023 года. При этом общественники, эксперты и учителя выступали против инициативы. В частности, высказывалось мнение, что школы и педагоги иностранного языка (в подавляющем большинстве 11-классники выбирают английский язык) не готовы к такому шагу.

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