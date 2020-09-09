В лесном массиве под Балтийском саперы обнаружили уже более 800 боеприпасов (фото)

В лесном массиве около Павлово продолжаются работы по разминированию территории. Специалисты обнаружили уже больше 800 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице Балтийского городского округа «ВКонтакте».Специалисты компании «Фортпост Балтики Плюс», ведущие работы, обнаруживают боеприпасы ежедневно. В числе находок — множество артснарядов разных калибров, ручные гранаты, миномётные мины, осколочная авиабомба, взрыватели.
На данный момент из 1,5 гектаров территории, которую необходимо обследовать и обезопасить, пройдено около 1 га. Поэтому жителей округа и туристов просят временно воздержаться от посещения лесополосы на участке от Витланда до Павлово.
Напомним, в начале августа в лесном массиве на территории Балтийска произошел взрыв снаряда, находящегося в земле. Осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. Оба ребёнка с травмами были госпитализированы в Детскую областную больницу.
Спустя неделю местные власти ввели запрет на посещение лесов и пообещали взять под охрану лесные дороги в районе поселка Павлово.
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