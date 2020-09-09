В лесном массиве под Балтийском саперы обнаружили уже более 800 боеприпасов (фото)

В лесном массиве около Павлово продолжаются работы по разминированию территории. Специалисты обнаружили уже​ больше 800 единиц боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальной странице Балтийского городского округа «ВКонтакте».

Специалисты компании «Фортпост Балтики Плюс», ведущие работы, обнаруживают боеприпасы ежедневно. В числе находок — множество артснарядов разных калибров, ручные гранаты, миномётные мины, осколочная авиабомба, взрыватели.​

На данный момент из 1,5 гектаров территории, которую необходимо обследовать и обезопасить, пройдено около 1 га. Поэтому жителей округа и туристов просят временно воздержаться от посещения лесополосы на участке от Витланда до Павлово.

Напомним, в начале августа в лесном массиве на территории Балтийска произошел взрыв снаряда, находящегося в земле. Осколочные ранения получили мальчик пяти лет и девятилетняя девочка. Оба ребёнка с травмами были госпитализированы в Детскую областную больницу.

Спустя неделю местные власти ввели запрет на посещение лесов и пообещали взять под охрану лесные дороги в районе поселка Павлово.