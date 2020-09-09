Жительница Полесска отсудила у владельца «стаффорда» 100 тыс. рублей

Полесский районный суд стал на сторону местной жительницы, на которую напала собака. Она подала иск о взыскании материального вреда и компенсации морального ущерба, сообщили корреспонденту «Нового Калининграда» в среду в пресс-службе суда.



Как указала потерпевшая, в августе 2019 года возле одного из домов по ул. Рабочей в Полесске не нее напал и сбил с ног стаффордширский терьер, принадлежащий ответчику. В результате женщина ударилась рукой и головой, подвернула ногу, впоследствии ей диагностировали перелом коленного сустава. Пенсионерка проходила амбулаторное лечение в течение четырех месяцев, из-за этого была вынуждена уволиться с работы.

Во время судебного заседания ответчик признал заявленные требования только в части возмещения затрат на лечение. Рассмотрев материалы дела и представленные доказательства, суд установил, что ответчик «оставил собаку во время выгула без надлежащего присмотра». С хозяина собаки решено взыскать в счёт возмещения материального ущерба 10,4 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 100 тыс. рублей, а также судебные расходы.

Решение вступило в законную силу.